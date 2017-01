Le marché russe, un «paradis perdu» pour l’UE

La Russie a réussi à surmonter les conséquences négatives des sanctions économiques, alors que les fournisseurs de produits alimentaires de l'UE continuent d'essuyer des pertes en raison des contre-sanctions adoptées par Moscou, estime Irmgard Kischko, observatrice du quotidien autrichien Kurier.

La Russie représentait pour l'Europe un « débouché paradisiaque ». Les consommateurs russes étaient prêts à acheter des produits étrangers de qualité dans des quantités illimitées. « Mais ce temps est révolu, nous avons été chassés du paradis », estime Dietmar Fellner, ancien conseiller commercial à l'ambassade d'Autriche en Russie.

Selon lui, les sanctions ont modifié la mentalité des Russes : « Ils sont devenus plus critiques et plus économes ». C'est pourquoi les compagnies étrangères auront du mal à revenir sur le marché russe. La politique de substitution des importations appliquée par Moscou compliquera davantage la tâche.

En 2013, l'Autriche a exporté vers la Russie des marchandises pour un montant record de 3,5 milliards d'euros. A présent, les exportations ont été divisées par deux. Ce sont les fermiers et l'industrie agroalimentaire qui ont payé le plus lourd tribut.

Cependant, Vienne espère rétablir ses liens commerciaux avec Moscou, et des tendances positives se profilent. En effet, l'économie russe devrait accuser une croissance de 1,5 % en 2017, écrit le journal.

