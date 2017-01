«Pas de migrants pour la Tchéquie ni selon les quotas, ni autrement!»

La République tchèque n'entend pas accepter le système de répartition des migrants parmi les pays membres de l'Union européenne et n'admettra pas elle-même de réfugiés, a martelé le ministre tchèque de l'Intérieur Milan Chovanec, intervenant dimanche à la télévision nationale.

« Nous n'accepterons jamais les quotas et n'appliquerons jamais ce système », a déclaré M. Chovanec.

Et de soumettre à une critique virulente Malte qui avait proposé de revenir au système des quotas.

« C'est une utopie parfaitement absurde », a fulminé le ministre.

Le système de répartition des migrants parmi tous les pays membres de l'UE avait été proposé par la Commission européenne et entériné par les ministres de l'Intérieur de l'Union, réunis fin septembre 2015, mais les représentants tchèques, slovaques, hongrois et roumains avaient alors voté « contre ».

Conformément à ce système des quotas, la République tchèque aurait dû accueillir, somme toute, 2 691 migrants, en provenance des camps de réfugiés en Italie et en Grèce.

Selon le ministre, 12 migrants se trouvent à présent sur le territoire tchèque, les tentatives d'y accueillir d'autres réfugiés, conformément aux quotas évoqués, ayant échoué en raison d'impossibilité de les soumettre au contrôle de sécurité.

« Ils (les migrants, ndlr) ne passent pas toute la procédure de vérification, en disparaissant dans la nature. Quoi qu'il en soit, nous n'admettrons pas une seule personne sans la soumettre à une vérification », a souligné M. Chovanec.

Qui plus est, le gouvernement tchèque n'entend pas reprendre le programme d'accueil bénévole des réfugiés-chrétiens d'Irak. Dans le cadre de ce programme, 89 personnes sont arrivées en Tchéquie d'Irak en 2016, à peu près la moitié du nombre prévu. Néanmoins, peu après, une partie de ces réfugiés ont fui en Allemagne, alors que d'autres sont retournés dans leur pays d'origine.

« Une partie de ces gens sont déjà rentrés chez eux, en Irak, alors que d'autres se trouvent en Allemagne, et nous discutons du sort de ces derniers avec des collègues allemands. Certains de ces migrants sont toutefois restés en Allemagne pour s'y intégrer. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de développer ce projet à l'avenir », a tranché le ministre tchèque de l'Intérieur.

