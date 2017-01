Un camion US avec des obus de char se renverse sur une route polonaise

Selon un communiqué diffusé par le ministère polonais de la Défense nationale, l'incident a eu lieu samedi 21 janvier dans la soirée. Le véhicule se déplaçait à une vitesse qui « ne correspondait pas aux conditions météo », indique le ministère. Pour cette raison, le camion a dérapé et fait une sortie de route.

© AFP 2016 ALI AL-SAADI Les États-Unis s’empressent de déployer des troupes en Pologne

Deux militaires américains ont été blessés, dont un a dû être hospitalisé. Les obus qui sont tombés sur la route ont pendant plusieurs heures bloqué la circulation, créant un énorme embouteillage.

L'ex-président Barack Obama avait décidé de déployer une brigade américaine en Pologne dans le cadre de l'opération Atlantic Resolve destinée à « rassurer les alliés européens de Washington face à la Russie ».

Il s'agit d'un des plus grands déploiements des forces américaines en Europe depuis la guerre froide. La brigade comptera à terme plus de 3 000 soldats, 87 chars Abrams et plus de 550 véhicules blindés de transport de troupes.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »