Moscou, Téhéran, Ankara s’engagent à faire un distinguo entre opposition et terroristes

Les participants de la rencontre d'Astana continuent de travailler sur le document qui devrait être adopté au terme des pourparlers d'Astana, dont les points-clés sont la distinction entre les terroristes et les groupes d'opposition armés, ainsi que la lutte conjointe contre Daech et le Front al-Nosra.

« L'Iran, la Russie et la Turquie réaffirment leur intention de lutter conjointement contre Daech et le Front al-Nosra et à distinguer ces derniers des groupes d'opposition armés », est indiqué dans le document.

Une délégation de Damas et les représentants de 15 groupes d'opposition tiennent lundi 23 janvier le premier tour de pourparlers à Astana. Le gouvernement syrien et l'opposition se sont rassemblés dans une même pièce autour de la table de négociations.

L'opposition armée n'a pas désigné de chef de la délégation, cependant les représentants de tous les groupes qui participent aux négociations sont là

Bien que la méfiance mutuelle persiste entre les parties du conflit syrien, les négociations sont tout de même en cours, précise le diplomate.

Les pourparlers d'Astana dureront deux jours. Ils se déroulent avec la participation des délégations russe, iranienne, turque et en présence de l'ambassadeur américain et de l'émissaire de l'Onu pour la Syrie, Staffan de Mistura.

