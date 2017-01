Donald Trump veut jouer au golf sous le regard de la reine d'Angleterre

Après la confirmation de la visite de la première ministre britannique Theresa May à la Maison Blanche cette semaine, les détails sur un éventuel voyage du président américain Donald Trump au Royaume-Uni ont été révélés.

On discute notamment de la possibilité pour le président américain de jouer au golf sur le terrain privé du château de Balmoral, sous le regard de la reine Elisabeth II, selon le Telegraph.

Le duc et la duchesse de Cambridge seront également impliqués quand la famille royale déroulera le tapis rouge pour le président américain et son épouse.

L'équipe de M. Trump veut créer une opportunité de photos pour rivaliser avec les images célèbres du président Ronald Reagan à cheval avec la Reine au château de Windsor lors de sa visite en 1982, fait remarquer le quotidien britannique.

© AP Photo/ Mic Smith, File Donald Trump «impatient» de rencontrer Theresa May

L’imagination de l’équipe du président ne se limite pas au jeu sous le regard de sa Majesté. Ses projets incluent notamment une visite personnelle du Churchill War Rooms avec le ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson comme guide et un dîner au palais de Blenheim, où Sir Winston Churchill est né.

Si la reine est d'accord, il faudra alors bousculer le protocole car celle-ci ne passe traditionnellement ses vacances au château écossais qu’en août.

Les chefs d'État sont normalement accueillis au château de Windsor ou au palais de Buckingham, des propriétés de l'État. Balmoral est la maison privée de la reine, et toute invitation montrerait à quelle distance elle est prête à se déplacer pour assurer le caractère particulier des relations entre le Royaume-Uni et les États-Unis, souligne le quotidien britannique.

© REUTERS/ Damir Sagolj Trump a mis du temps avant de prendre contact avec May

La première ministre britannique Theresa May entend visiter les États-Unis cette semaine pour rencontrer le président américain Donald Trump.

La visite de Mme May devrait durer quelques jours. La chef du gouvernement britannique ne sera accompagnée d'aucun de ses ministres.

Selon une source du Telegraph, Donald Trump et Theresa May voudraient établir les mêmes relations étroites qui avaient existé entre Margaret Thatcher et Ronald Reagan.

Donald Trump appellerait déjà Mme May « Ma Maggie » dans les conversations privées, faisant allusion aux relations spéciales Thatcher-Reagan. La seule question est de savoir si Donald Trump sera son Ronnie…