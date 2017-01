Daech apprend aux enfants à dessiner des chars et des mitrailleuses

Les militaires irakiens ont découvert des cahiers contenant des dessins d'enfants dans un tunnel souterrain de Mossoul utilisé par les terroristes comme une école religieuse.

Les terroristes, qui appelaient leurs petits élèves « enfants du Califat », leur apprenaient à manier les armes et à combattre.

© Photo. Nazek Mohamed Leçons de Daech pour enfants

Les personnages principaux des dessins sont des terroristes de Daech en train de tirer. Ces bouts de papier ont probablement aussi servi de didacticiels pour les enseignants extrémistes.

Un dessin représente une mosquée décorée d'un drapeau de Daech. Deux hélicoptères de la coalition internationale anti-Daech survolent le lieu de culte.

© Photo. Nazek Mohamed Dessins d'enfants de Mossoul contrôlée par Daech

Sur un autre dessin, on voit un combat entre Daech et le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Les terroristes tirent depuis un pick-up et leurs adversaires ont un char.

© Photo. Nazek Mohamed Dessins d'enfants de Mossoul contrôlée par Daech

Un véhicule noir équipé d'une mitrailleuse est au centre d'un dessin découvert dans un autre cahier.

© Photo. Nazek Mohamed Dessins d'enfants de Mossoul contrôlée par Daech

Des dessins couvrent plusieurs pages de ce cahier où un enfant a également écrit une prière demandant à Dieu de lui accorder la connaissance.

© Photo. Nazek Mohamed Leçons de Daech pour enfants

Les enfants qui habitent dans les régions de la province irakienne de Ninive contrôlées par les terroristes ne peuvent plus aller à l'école depuis deux ans.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »