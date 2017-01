Merkel: le monde entre dans une nouvelle ère

Dans un discours prononcé à Wurtzbourg, en Bavière, trois jours après l'investiture de Donald Trump, la chancelière allemande Angela Merkel a pronostiqué le début d'« une nouvelle ère historique. »

« Je pense qu'un quart de siècle après l'unification allemande, après la fin de la Guerre froide, une nouvelle ère historique va peut-être en remplacer une autre », a déclaré la dirigeante allemande.

« Nous n'irons nulle part en essayant de régler les problèmes par la polarisation et le populisme », a déclaré la chancelière. « Nous devons montrer que nous sommes attachés aux principes fondateurs de notre nation. »

Donald Trump a récemment qualifié d'« erreur catastrophique » la décision d'Angela Merkel d'accueillir plusieurs centaines de milliers de réfugiés en 2015.

Plus tôt, le chef de la diplomatie allemande Frank-Walter Steinmeier a qualifié l'élection de Donald Trump d'étape ayant marqué la fin de l'ordre mondial du 20e siècle: « Avec l'élection de Trump, l'ancien monde du 20e siècle a été relégué au passé. »

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »