L’opposition syrienne prête à jouer les prolongations à Astana

Le conseiller de la délégation de l'opposition syrienne Oussama Abou Zeid a annoncé que la délégation ne s'opposerait pas à l'idée de prolonger les pourparlers sur la Syrie qui se tiennent dans la capitale kazakhe.

« Si les pays organisateurs trouvent que cela (les pourparlers) demande plus de temps, un jour encore, c'est à eux de décider. Nous ne sommes pas venus pour rester ici un jour ou deux et repartir. Nous sommes ici pour atteindre des objectifs très stricts », a-t-il indiqué.

La journée de mardi a commencé par une discussion à huis clos sur les violations de la trêve entre la délégation de l'opposition et les représentants de la Russie et de la Turquie en présence de l'émissaire de l'Onu Staffan de Mistura.

M. Abou Zeid a déclaré que la partie russe avait promis de prendre les mesures nécessaires pour que la trêve soit garantie dans les régions en question.

Peu après, la délégation gouvernementale conduite par l'ambassadeur syrien auprès de l'Onu Bachar Jaafari s'est jointe aux représentants de l'opposition et les pourparlers ont repris à plein format.

Les pourparlers syriens ont débuté à Astana le 23 janvier. Ils ont été initiés par le président russe Vladimir Poutine qui a proposé de créer à Astana une plateforme supplémentaire du processus de paix syrien, outre celui de Genève. La proposition a été soutenue par les présidents de Turquie et du Kazakhstan.

La délégation de l'opposition syrienne est composée des représentants de 12 groupes d'opposition. Au total, 27 groupes sur 31 ont signé la semaine dernière le document final en vue de former une délégation unique. Parmi eux figurent Ajnad al-Sham, le Front du nord, l'Armée libre d'Idlib, un « gouvernement provisoire » ainsi que les groupes Jaish al-Islam et Fastakim, proches du Front al-Nosra.

Les pourparlers d'Astana se déroulent en présence des représentants de la Russie, de la Turquie et de l'Iran, trois pays garants de l'accord de cessez-le-feu, ainsi de l'émissaire de l'Onu Staffan de Mistura.

