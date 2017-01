Un hélicoptère de secours s'écrase dans le centre de l'Italie

Un hélicoptère appartenant au service de secours italien s'est écrasé en Italie, dans les Abruzzes, a signalé l'agence de presse italienne ANSA. Il y avait six personnes à bord. Les médias évoquent « une tragédie dans une tragédie »: l'appareil avait été appelé pour évacuer un blessé de la station de ski de Campo Felice.

LA TRAGEDIA NELLA TRAGEDIA

Caduto elicottero 118: a bordo sei persone https://t.co/V5qc0Cfzaa pic.twitter.com/6S9XWrlxzi — ilgiornalelocale (@ilgiornalelocal) 24 января 2017 г.

Le contact avec l'équipage a été perdu aux environs de midi, heure locale. L'hélicoptère était engagé dans une opération de sauvetage des sinistrés lors des chutes de neige intenses que les Apennins avaient connues la semaine dernière.

Selon les informations préliminaires, les conditions météorologiques défavorables ont été à l'origine du crash.

