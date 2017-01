L'Europe, en collaboration avec les États-Unis, devrait se prononcer en faveur de la levée des sanctions antirusses car la situation actuelle fait penser à une facture d'électricité dont s'acquitte l'Italie et se sert Washington, a déclaré le ministre italien des Affaires étrangères Angelino Alfano dans une interview au journal La Stampa.

© AFP 2016 Jean-Philippe Ksiazek Sanctions: Moscou suggère de prendre exemple sur François Fillon

« Certes, les sanctions ne sont pas un mécanisme perpétuel qui se renouvelle automatiquement. Elles ne sont qu'un instrument pour la réalisation des accords de Minsk », a dit M. Alfano.

Le ministre italien estime également que les États-Unis, qui insistent le plus sur le maintien des sanctions à l'encontre de Moscou, sont en train d'emprunter le chemin de la réconciliation avec la Russie tandis que ceux qui ont payé cher l'instauration des restrictions économiques — l'Union européenne, dont l'Italie, — « restent les otages des sanctions. »

« C'est comme si nous payions une facture d'électricité et qu'ensuite les États-Unis allumaient la lumière. C'est impossible de continuer comme ça: en tant qu'Europe, nous devons proposer à Trump de décider ensemble », a conclu le chef de la diplomatie italienne.

Par ailleurs, l'ancien premier ministre italien Romano Prodi a également appelé l'Union européenne à lever le plus vite possible les sanctions antirusses.

