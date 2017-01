Pour encourager la natalité, l’Iran introduira un congé paternité

Les Iraniens seront prochainement autorisés à bénéficier de deux semaines de congé parental. Le projet de loi ad hoc a été adopté dimanche par le parlement de la République islamique et couvre aussi bien les employés du secteur public que du privé, rapporte l'agence Irna. L'initiative a été soutenue par 136 députés, 36 autres ayant voté contre et deux s'étant abstenus.

La démarche en question s'inscrit dans le cadre d'une directive du Guide suprême de l'Iran l'Ayatollah Ali Khamenei.

© REUTERS/ Raheb Homavandi Droits des femmes: les Iraniennes guettent les changements

Les autorités du pays espèrent que la directive avancée par le leader iranien permettra d'augmenter la natalité, de lever les entraves aux mariages, de promouvoir les familles nombreuses, de baisser l'âge moyen de mariage et de créer des motivations supplémentaires pour les mères pendant la période de grossesse et d'allaitement. L'initiative prévoit en outre une compensation des frais engagés pour le traitement de l'infertilité.

Lors de la réunion de dimanche, les législateurs ont par ailleurs approuvé la baisse de l'âge de départ à la retraite pour les femmes. Désormais, une Iranienne y a le droit après 20 ans de travail, quel que soit son âge.

La députée Soheila Jolodarzadeh espère que cette mesure permettra aux mères de se consacrer davantage à l'éducation de leurs enfants adolescents.

Les projets de loi en question entreront en vigueur après l'approbation par le Conseil des gardiens de la Constitution de la République islamique.

