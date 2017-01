Le groupe aéronaval Amiral Kouznetsov entre dans la Manche sous l’œil méfiant de l’Otan

Selon les données du système international d'identification automatique (SIA), le groupe aéronaval Amiral Kouznetsov est rentré dans la Manche le 24 janvier. Le groupe aéronaval est composé de plusieurs navires dont le célèbre Amiral Kouznetsov, le croiseur à propulsion nucléaire Pierre le Grand et le contre-torpilleur Alexandre Chabalin.

Le groupe aéronaval est attendu à la base de Severomorsk d'ici 15 jours, soit aux environs du 9 février.

Tous les déplacements de ce groupe sont surveillés de près par des navires appartenant à l'Otan, parmi lesquels la frégate de la flotte maritime militaire britannique St Albans, celle de de la marine norvégienne Roald Amundsen ainsi qu'un navire de secours de la flotte maritime militaire allemande.

Le groupe aéronaval russe a rejoint la Méditerranée le 15 octobre. L'objectif principal du groupe était d'assurer la défense antiaérienne des forces aérospatiales russes et de soutenir les troupes gouvernementales syriennes dans leurs combats contre les extrémistes.

© Photo. Website Dover-Marina.com Les avions du navire russe Amiral Kouznetsov entament leurs vols près de la Syrie

Le 15 novembre 2016, la direction militaire a annoncé que le porte-avions Amiral Kouznetsov avait été utilisé pour la première fois dans l'histoire militaire.

Ce porte-avions est armé de missiles de croisière antinavires Granit et de systèmes de canons automatiques Kashtan.

Plus de 40 unités des forces aérospatiales russes seront également de retour prochainement.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».