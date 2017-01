Ministre iranien: le retour au début du programme nucléaire est possible

Comme l'annonce la chaîne iranienne IRINN, selon la déclaration du ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif prononcée devant la Chambre de commerce et d'industrie à Téhéran, il est possible que le programme nucléaire iranien revienne à son point de départ, c'est-à-dire à l'époque de l'avant conclusion de l'accord avec la participation des médiateurs internationaux.

Selon le ministre iranien, si son pays comprend que l'accord sur le nucléaire ne correspond plus à ses intérêts, le retour à la situation initiale sera possible et aucune permission ne sera nécessaire pour cela. Selon le chef de la diplomatie iranienne, un tel retour en arrière pourrait être pratiquement immédiat.

Dans le même temps, le ministre iranien ne voit pas de nouvelles menaces pour l'accord sur le nucléaire, à condition que des efforts soient entrepris pour défendre la normalisation de la situation et pour contrer les déclarations provocatrices.

Le 14 juillet 2015, l'Iran et six médiateurs internationaux — la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine et l'Allemagne — sont parvenus à un accord historique sur le règlement du problème nucléaire iranien. Un plan d'action a été adopté. Le plan prévoit des restrictions aux activités nucléaires de l'Iran en échange de la levée des sanctions qui lui avaient été imposées.

