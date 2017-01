Neuf mois ferme pour avoir piraté les photos intimes des stars

Le hacker de Chicago qui avait piraté les courriels de 30 célébrités américaines et volé leurs données personnelles a été condamné à 9 mois de prison, lit-on dans le Guardian.

En 2014, le hacker a volé et publié sur la Toile les photos intimes de plusieurs vedettes. Parmi les stars dont les photos ont été postées sur un site anonyme figurent les actrices Jennifer Lawrence et Kirsten Dunst, l’actrice et chanteuse Ariana Grande, les chanteuses Selena Gomez et Avril Lavigne etc.

Le criminel Edward Majerczyk (29 ans) devra également payer 5 700 dollars de dommages et intérêts à l’une de ses victimes qui a dû obtenir un soutien psychologique après la mise en ligne de ses photos. Le nom de cette célébrité n’a pas été dévoilé.

M. Majerczyk était accusé d’avoir mis au point un mécanisme de piratage qui lui a permis d’accéder illégalement à plus de 300 courriels et autres comptes Internet. Le hacker a fait savoir qu’il avait envoyé des messages électroniques à ses victimes en se faisant passer pour le représentant d’un fournisseur d’accès à Internet et qu’il avait obtenu sous de faux prétextes leur noms d’utilisateurs et leur mots de passe.

L’année dernière, Edward Majerczyk avait plaidé coupable d’un chef d’accusation identique : il a reconnu avoir piraté un ordinateur en vue de voler des données personnelles, mais aucune peine n’avait été alors prononcée contre lui.

Cette fois, l’accusation et la défense ont convenu d’une peine de prison de 9 mois, la peine maximale pour les délits de ce genre pouvant s’élever à 5 ans de prison.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».