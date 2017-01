Pour la CIA, le héros de l’indépendance ukrainienne était un terroriste

La CIA a publié la semaine dernière une partie de ses archives (environ 13 millions de documents déclassifiés) couvrant la période de 1947 à 1990. Une partie de ces documents concerne les liens entre l'agence et les nationalistes ukrainiens, que la CIA qualifiait de terroristes.

Dans la fiche concernant Stepan Bandera datée du 4 février 1948, un employé de la CIA indiquait que ce « membre de l'organisation terroriste OUN (Organisation des nationalistes ukrainiens) avait été impliqué dans l'assassinat de (Bronislaw) Pieracki, ministre de l'Intérieur de Pologne ».

D'autres documents concernent les opérations de la CIA en soutien à la résistance ukrainienne contre l'URSS dans l'après-guerre. Un document signale que Mikola Lebed, chef du service de sécurité de l'OUN, était « une figure clé dans le programme d'infiltration d'agents » de la CIA.

« Les membres de l'OUN sous son contrôle ont suivi une formation de la CIA et ont été parachutés sur le territoire ukrainien pour mener des opérations conjointes avec les militants antisoviétiques », confirme un document.

La coopération entre la CIA et les nationalistes ukrainiens n'a jamais été un secret, bien que Washington ne se soit pas fait d'illusions à leur propos. Dès le début, Bandera et l'Organisation des nationalistes ukrainiens étaient considérés comme des terroristes.

Pourtant la CIA n'a pas proposé de coopération et de financement à l'idéologue et l'intrigant Bandera, mais à son bras droit de longue date et chef de son service de sécurité, Mikola Lebed. Quant à Bandera, il a été enrôlé par le renseignement britannique.

