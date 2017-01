La bloggeuse Bana s'adresse cette fois-ci à Donald Trump

« Vous devez faire quelque chose pour les enfants de Syrie parce qu'ils sont semblables aux vôtres et méritent de vivre en paix comme vous », tel a été le message adressé par la « bloggeuse » Bana au président américain peu avant son investiture.

Âgée de sept ans, Bana est devenue célèbre en septembre dernier grâce à son compte Twitter où la fillette décrivait non sans concours de sa mère Fatima les horreurs de la vie à Alep-Est assiégée.

Dans la missive que sa mère a transmise à la BBC, la « bloggeuse » rappelle qu'elle fait partie des enfants qui ont souffert de la guerre en Syrie. Elle relate en outre que son école a été détruite par des bombardements et que ses amis ont péri.

« Maintenant en Turquie, je peux sortir et m'amuser. Je peux aller à l'école même si je ne l'ai pas encore fait. Mais des millions d'enfants syriens ne sont pas comme moi en ce moment et souffrent dans différentes régions de Syrie», poursuit Bana, dont la famille a rejoint la Turquie en décembre dernier.

© REUTERS/ Umit Bektas Les dessous du succès phénoménal du compte de la «blogueuse» Bana

Certes, tous les enfants méritent de vivre en paix, c'est indiscutable, mais les enfants méritent aussi de ne pas être instrumentalisés par les adultes, de ne pas devenir un outil de propagande.

Rappelons que créé en septembre dernier, le compte de Bana a très vite gagné en popularité sur la Toile. Or, comme nous l'avons écrit en décembre dernier, ce succès n'est pas dû à l'histoire elle-même de cette fille qui tenait un journal en anglais dans lequel elle décrivait le quotidien des habitants d'Alep-Est, mais à la bonne maîtrise de la stratégie des réseaux sociaux. Quelques jours ont suffi pour que son histoire fasse le tour de la Toile. L'examen du compte (que la mère de Bana dit avoir ouvert par hasard après avoir trouvé l'application sur son smartphone) a démontré que la mère des trois enfants avait des savoir-faire étonnants pour une néophyte. Bana n'est donc qu'un outil entre les mains de ses parents et de ceux qui pourraient se cacher derrière eux — sur une photo le père de la fillette avait été remarqué en compagnie de terroristes de Daech.

Par le passé, Bana s'était déjà adressé sur son compte Twitter aux dirigeants russe et syrien ainsi qu'à l'ex-président Barack Obama. En décembre, après leur départ d'Alep, la petite bloggeuse et sa famille ont été accueillis au palais présidentiel de Recep Tayyip Erdogan.

Pourquoi s'est-elle « choisie » Donald Trump pour interlocuteur, l'homme politique qui avait promis d'établir conjointement un dialogue avec Vladimir Poutine et de combattre Daech? Ayant perdu un éventuel sympathisant à la Maison-Blanche, cherche-t-on un moyen d'attirer l'attention de Donald Trump?

