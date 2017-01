Les mémoires de Goebbels bientôt édités en Ukraine

La maison d’édition ukrainienne « Folio » sortira prochainement le journal de Joseph Goebbels, ministre du Reich à l’Éducation du peuple et à la Propagande, rapporte le site Kharkiv Today.

Selon la source, les mémoires, qui seront édités en ukrainien, couvrent les dernières années de la vie l’un des nazis les plus fervents.

« Le principal idéologue du nazisme, le tout-puissant ministre de la Propagande tenait un journal. Avant 1945, il comptait près de 15 000 pages. Aujourd’hui, elles font parties des documents sans lesquels il est impossible de connaître et de comprendre le national-socialisme allemand. Les journaux des années 1944-1945 sont la partie la plus précieuse des notes de Goebbels », est-il indiqué dans une annotation à l’édition.

La publication de ces mémoires a provoqué de vives critiques sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup d’internautes ukrainiens, le journal d’un propagandiste du nazisme n’a pas sa place sur les étalages des librairies. Qui plus est, ceux qui veulent chercher à comprendre les sources du nationalisme doivent analyser des documents plus anciens, datant des années 1930.

Pourtant, le directeur de la maison d’édition a déclaré à Kharkiv Today ne pas être prêt à abandonner l’idée.

« Les critiques étaient principalement liées au fait que le livre sera publié sans commentaires. Or, il y en aura. Je ne veux pas divulguer le nom de l’auteur avant la sortie du livre. Je me contenterai de dire que c’est un historien célèbre », a-t-il conclu.

