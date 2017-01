Trump: les migrants au passé criminel seront expulsés

Les migrants ayant commis un crime sur le sol américain seront expulsés du pays. Quant aux pays d'origine de ces derniers, ils seront contraints d'accueillir les personnes expulsées sous menace d'interdiction de visa pour tous les citoyens de ces États, a déclaré aux journalistes le porte-parole de la Maison-Blanche Sean Spicer.

L'expulsion des migrants clandestins et condamnés pour crimes sera une priorité. Une fois leur peine purgée, ils recevront un billet « sans retour », a-t-il précisé.

« Le département d'État suspendra les visas et aura recours à d'autres instruments pour contraindre les pays à accueillir les criminels qui en sont originaires. Nous y parviendrons », a souligné M. Spicer.

Toutefois, le président américain n'est pas opposé au séjour aux États-Unis des enfants-rêveurs de migrants clandestins, a pointé le porte-parole de la présidence.

« Le décret présidentiel n'est pas orienté contre eux », a-t-il expliqué.

© AP Photo/ Jae C. Hong Trump confirme son intention de construire un mur à la frontière USA-Mexique

Et de préciser que le président Trump avait un grand cœur, que lui-même avait une famille et comprenait parfaitement l'envergure du problème.

Rappelons que le durcissement de la politique migratoire avait été l'une de promesse électorale de Donald Trump.

