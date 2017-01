300 Marines US s'apprêtent à mettre pied en Afghanistan

En guise de préparation pour la mission à venir, les Marins américains ont révisé leur maniement des kalachnikovs. Dans un futur proche, ces militaires de la base des Marines de Camp Lejeune, à Jacksonville, en Caroline du Nord, se rendront en Afghanistan, a indiqué le commandement central des États-Unis (CENTCOM) dans un communiqué.

Le déploiement des forces américaines est prévu pour le printemps et sera sans doute le plus grand depuis 2014. Les troupes vont débarquer dans la province de Helmand, dans le sud-ouest de l'Afghanistan.

Comme les Marines américains y tiendront une sorte d'entrainement pour les forces afghanes de sécurité, ils ont suivi eux aussi un programme de familiarisation avec des mitrailleuses PK et des fusils AK-47, outre leurs propres armements.

« Nous voulons que ces Marines se familiarisent avec les fusils qu'ils peuvent utiliser », a déclaré Patrick Scott, instructeur en chef pour les armes étrangères au sein du Marine Corps Security Cooperation Group. « Ils doivent en parler avec brio aux forces de sécurité étrangères, les aider à améliorer leurs techniques et à devenir plus professionnels à long terme », a-t-il résumé.

Les Marines ont quitté le Helmand en octobre 2014 dans le cadre du retrait des forces d'Afghanistan initié par l'administration de Barack Obama. Leur retour témoigne de la gravité de la situation, tout autant que les pertes importantes au sein des forces afghanes. En 2016, les forces de sécurité locales ont déploré au total au moins 5 500 morts et 10 000 blessés.

