Mur Mexique-USA: le torchon brûle entre les deux pays

Mercredi soir, la décision du président américain de reconduire sa promesse d'ériger un mur entre les États-Unis et le Mexique a été dénoncée par son homologue mexicain Enrique Pena Nieto.

« Je regrette et condamne la décision des États-Unis de continuer la construction du mur qui depuis des années, au lieu de nous unir, nous divise » a déclaré M. Pena Nieto dans un bref message vidéo diffusé dans la soirée sur son compte Twitter.

Un mensaje para todos los mexicanos: pic.twitter.com/EFcNh7fQtm — Enrique Peña Nieto (@EPN) 26 января 2017 г.

Il a également réagi aux propos du président américain qui a promis de faire payer le mur par le Mexique.

« Le Mexique ne croit pas aux murs. Je l'ai dit plusieurs fois : le Mexique ne paiera pour aucun mur » a martelé M. Pena Nieto.

Les rumeurs se sont mises à circuler dans la capitale mexicaine, selon lesquelles le président Pena Nieto s'apprêterait à annuler sa visite à Washington prévue pour le 31 janvier.

« Le président du Mexique réfléchit à l'annulation de sa visite à Washington suite à l'ordre donné par Donald Trump de construire le mur », a déclaré une source bien informée citée par Associated Press.

Il est vrai que tard dans la soirée de mercredi Luis Videgaray, ministre mexicain des Affaires étrangères, a confirmé que la rencontre entre les présidents des États-Unis et du Mexique, prévue pour le 31 janvier à Washington, restait en vigueur.

Mercredi, Donald Trump a signé un décret qui posait les premières mesures permettant la construction du mur en question. Aux termes du décret, les préparatifs de la construction doivent être achevés dans un délai de 180 jours.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »