Des îles grecques demandent à l'UE un régime sans visa pour les touristes russes

UE: les touristes des pays sans visa devront payer pour entrer

Les autorités de plusieurs îles grecques ont demandé à l'Union européenne de lancer un programme de régime sans visa pour les touristes arrivant du territoire turc. Il s'agit de citoyens russes, turcs et iraniens, annonce l'association des opérateurs touristiques de la Russie (ATOR).

Les autorités de ces îles attendent ceux qui arriveront sur leur sol dans le cadre de croisières depuis la Turquie. Il s'agit de villes de Bodrum et Izmir (Sud-ouest de la Turquie). Selon l'ATOR, la demande a été déposée par Giorgos Hatzimarkos, le gouverneur de la région Égée-Méridionale.

© AFP 2016 Bulent Kilic Le Royaume-Uni se préparait au régime sans visa avec la Turquie?

Selon lui, cette démarche permettrait d'améliorer la situation économique de plusieurs îles (Kos, Lesbos, Chios et Samos). La crise économique de ces îles a été provoquée par l'afflux de migrants depuis deux ans.

Dans sa demande, M. Hatzimarkos propose de lancer ce programme à partir de mars prochain pour les citoyens iraniens. En avril 2017, il concernerait les touristes russes et turcs.

En 2016, la Grèce est devenue la destination la plus populaire parmi les touristes russes.

