Trump reconnait la responsabilité US dans la création de Daech

La représentante du deuxième district d'Hawaï à la Chambre des représentants des États-Unis Tulsi Gabbard a parlé à CNN de sa visite en Syrie ce mois-ci, où elle a notamment rencontré le président syrien Bachar el-Assad. Elle a critiqué les États-Unis pour la fourniture d'armes à l'opposition et a déclaré que le renversement du président syrien était inacceptable.

« Quoi que vous pensiez du président Assad, le fait est qu'il est le président de la Syrie », a-t-elle indiqué. Mme Gabbard a ajouté qu'il fallait avant tout parler avec lui pour parvenir au règlement de la crise syrienne. Selon elle, après la fin de la guerre, le peuple syrien devra déterminer lui-même la composition du gouvernement.

Tulsi Gabbard a souligné qu'elle avait rencontré des civils syriens, qui lui ont demandé pour quelles raisons les États-Unis avaient fourni des armements aux terroristes. En conséquence, elle s'est prononcée contre les actions de Washington et a martelé que le peuple syrien ne connaissait pas la notion d'« opposition modérée », utilisée par les USA.

La représentante du Congrès a exprimé l'opinion des Syriens, lesquels estiment que « si Bachar el-Assad est renversé, alors ce seront Al-Qaïda ou des groupes comme Al-Qaïda, qui tuent les chrétiens et tous ceux qui leur résistent, qui prendront le contrôle de la Syrie ».

© Sputnik. Dmitry Astakhov L’administration Obama a fait des dizaines de milliers de victimes

Tulsi Gabbard a précisé qu'elle n'avait pas pour objectif de rencontrer le président syrien lors de cette visite, qui a duré quatre jours. Elle a eu une occasion de parler avec Bachar el-Assad, et elle en a profité. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'était pas indifférente aux souffrances des Syriens, et qu'elle était prête à rencontrer toute personne, si cela était nécessaire.

Donald Trump avait auparavant déclaré qu'il considérait comme insensées et stupides les tentatives de l'administration de l'ex-président américain Barack Obama de combattre simultanément le groupe terroriste État islamique et Bachar el-Assad. Le milliardaire a exprimé cette opinion dans une interview accordée au New York Times.

