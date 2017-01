Coupe pour lui, confiture pour elle: Theresa rend visite à Donald et Melania

Selon la chaîne Sky News, la première ministre britannique Theresa May va se rendre à la Maison Blanche pour rencontrer le président américain Donald Trump et son épouse Melania et leur offrir des cadeaux. Ce sont ces cadeaux-là qui font de d'une tradition diplomatique une histoire d'antan…

© AFP 2016 Andy Buchanan Theresa May informée de l'échec du Trident avant le vote du parlement

Il était une fois deux pays, l'un plus grand, l'autre plus petit, qui étaient divisés par l'océan Atlantique. La première ministre du pays le plus petit se lance dans un voyage long et agité à travers l'océan, pour atteindre la ville de Washington, où elle pourra ensuite offrir des cadeaux au président du pays le plus grand.

À quoi donc doivent s'attendre Donald et Melania Trump ?

Pour le président américain, Theresa May a préparé une coupe qui est décrite par son bureau comme un vieil artefact écossais dont la forme ne changerait pas au fil des siècles.

Selon les précisions du bureau de la première ministre, actuellement, cette coupe est très rarement utilisée pour boire, mais est plutôt devenue un symbole de la bienveillance et de l'amitié et ses deux poignées signifient la confiance de la part de celui qui l'offre et de celui qui la reçoit.

Melania Trump, elle aussi, peut se préparer à recevoir un cadeau spécial de Theresa May : c'est une boîte qui est sans nul doute chargée de montrer les capacités de l'industrie alimentaire britannique.

Selon les informations du bureau de la première ministre, cette boîte inclut différents produits, en particulier du jus de pomme, de la confiture et des biscuits. Autrement dit, tout le nécessaire pour une vie heureuse d'épouse de président américain.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».