La Russie joue un rôle important dans le règlement de nombreux conflits et des crises dans le monde, a déclaré le régent espagnol Philippe VI lors d'une réception royale tenue en l'honneur du corps diplomatique.

« La Russie est un acteur clé dans la résolution de nombreuses crises et autres conflits », a déclaré Philippe VI.

Le monarque espagnol a également exprimé l'espoir que Moscou continuerait à assurer la sécurité et la prospérité de l'Eurasie.

La réception traditionnelle a eu lieu au Palais Royal de Madrid en présence de la reine espagnole Letizia, du ministre espagnol des Affaires étrangères Alfonso Dastis et du premier ministre du pays Mariano Rajoy. Au total, 250 personnes, dont 90 ambassadeurs étrangers, ont assisté à l'événement.

