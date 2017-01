La Palestine confirme avoir reçu la tranche de 221 M de dollars d'Obama

© REUTERS/ Jonathan Ernst Juste avant de partir, Obama a transféré 221 millions de dollars à la Palestine

Le conseiller pour les questions stratégiques du chef d'État palestinien Mahmoud Abbas a affirmé que son pays avait bien reçu l'aide financière américaine dont le montant est estimé à 221 millions de dollars (206,7 M EUR).

« Nous avons déjà reçu la dernière somme fixée par l'administration d'Obama. Ces fonds ont déjà été transférés », a déclaré à Sputnik Husam Zomlot.

À la demande de préciser s'il s'agissait bien de 221 millions de dollars, le conseiller a répondu par l'affirmative. Selon lui, la décision d'allouer ces fonds à la Palestine a été prise « il y a plusieurs semaines » par Washington.

M. Zamlot a en outre exprimé son espoir que les États-Unis resteraient parmi les plus importants pourvoyeurs de fonds de la Palestine:

« Nous espérons que l'administration de Trump poursuivra la politique que leurs prédécesseurs ont adopté en la matière », a-t-il ajouté, refusant pourtant de commenter la discussion qui se déroule aux États-Unis quant à la faisabilité du soutien des Palestiniens estimé à environ un demi-milliard de dollars par an. « L'aide est une question intérieure américaine. Ils la résolvent eux-mêmes. »

Plus tôt dans la journée, l'administration de Donald Trump a informé l'Autorité palestinienne que les fonds transférés ne seraient pas disponibles dans l'immédiat et que le transfert serait examiné, communique Times of Israel, se référant à une source palestinienne haut placée.

Le transfert de 221 millions de dollars du 44e président américain Barack Obama a fait l'objet de critiques de la part des Républicains. Le parti avait même tenté d'empêcher cette transaction, mais l'administration démocrate sortante a finalement notifié officiellement le Congrès de son intention d'effectuer le transfert dans la matinée du 20 janvier — jour de l'investiture de Donald Trump.

