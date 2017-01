Trump réaffirme son soutien au recours à certains types de tortures

© AFP 2016 Khaled Kamel L'équipe Trump divisée quant au statut des Frères musulmans

Le président américain Donald Trump a réitéré son soutien à certains types de tortures contre les personnes soupçonnées de terrorisme.

« Le général Mattis (le nouveau chef du Pentagone James Mattis — ndlr.) a dit qu'il n'avait pas l'intention d'y recourir. Je le soutiens pleinement. Est-ce que je pense que cela fonctionne ? Oui », déclaré le président américain dans une interview accordée à la chaîne Fox News.

M. Trump a parlé de la simulation de noyade, soulignant qu'il ne la considérait pas comme une torture.

« Je suis sûr que ce n'est pas agréable, mais la simulation de noyade n'est pas une vraie torture », a-t-il précisé.

Les services spéciaux des États-Unis ont eu recours à la simulation de noyade sous la présidence de George W. Bush, mais Barack Obama a interdit cette mesure d'interrogatoire.

Auparavant, les médias avaient diffusé un projet de décret du nouveau président américain qui permettait le recours à des mesures supplémentaires d'interrogatoire, y compris la simulation de noyade. Mais la Maison Blanche n'a pas confirmé l'existence de ce document.

James Mattis, nouveau chef du Pentagone, Mike Pompeo, chef de la CIA et Paul Ryan, président de la Chambre des représentants des États-Unis ont déclaré que les tortures n'étaient pas légales et que cette disposition ne serait pas révisée.

