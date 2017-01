Ankara peut annuler l'accord sur les migrants après le refus grec d'extrader ses soldats

Ankara a menacé de « prendre les mesures nécessaires », y compris l'annulation de l'accord sur les réfugiés signé avec Athènes, après le refus de la Grèce d'extrader huit militaires turcs accusés par la Turquie d'avoir participé au coup d’État manqué du 15 juillet 2016.

« Ankara prendra toutes les mesures nécessaires, y compris l'annulation de l'accord de réadmission signé avec la Grèce », a annoncé le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu cité par la chaîne de télévision publique TRT Haber.

« Nous estimons que cette décision des autorités grecques n’a aucun fondement juridique. Dans toutes les législations, et ce peu importe le pays, il est prévu des mesures pour traduire en justice toute personne ayant pris part à un putsch. Bien sûr, cette situation aura une incidence sur nos relations bilatérales », a dit Mevlut Cavusoglu.

M. Cavusoglu a souligné que la partie turque « avait fourni à la Grèce toutes les preuves» de l’implication des militaires fugitifs.

« Nous avons de nouveau demandé aux autorités grecques de nous livrer ces personnes pour qu’elles comparaissent devant la cour. En prenant une telle décision, la Grèce s’est placée du côté de ceux qui ont participé au coup d'État », a-t-il conclu.

© AP Photo/ Michael Virtanen La Grèce refuse d’extrader des militaires turcs

Jeudi, la Cour suprême grecque a pris la décision de ne pas extraire vers la Turquie huit militaires turcs qui se sont réfugiés en Grèce dans la foulée du coup d'État manqué de juillet dernier.

Les trois turcs sont notamment arrivés en Grèce par hélicoptère le 16 juillet et ont demandé l'asile sous prétexte qu'il craignaient pour leur vie. Ankara demande cependant de les renvoyer en Turquie et les accuse d’avoir projeté l'assassinat de M. Erdogan.

