Sondage en Autriche: 40% des migrants pour la suprématie des lois religieuses

Un sondage réalisé par l'Académie autrichienne des sciences et dont les résultats ont été rendus publics par le journal The Daily Mail (Mail Online) montre que 40 % des migrants interrogés en Autriche estiment que les lois religieuses sont plus importantes que les lois laïques.

© AP Photo/ Markus Schreiber Vers le contrôle des portables des migrants en Allemagne?

900 migrants ont participé à ce sondage. Près de 40 % des personnes interrogées estiment que la population européenne est trop libérale concernant son style de vie et a trop de libertés.

Selon ce sondage, qui a été commandé par le ministère autrichien des Affaires étrangères, 20 % des personnes interrogées estiment que les femmes ne doivent pas être admises au travail.

80 % des sondés estiment que les hommes et les femmes sont égaux, mais que les femmes musulmanes devraient couvrir leur tête et leur corps en Autriche.

Ces dernières années, l'Autriche a été confrontée à un important flux migratoire. Un grand nombre de migrants sont arrivés dans le pays en 2015 et au début de 2016, après avoir traversé la Turquie et les Balkans.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».