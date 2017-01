Selon Trump, le Brexit ne présente que des avantages pour le Royaume-Uni

Lors d'une conférence de presse conjointe avec la première ministre britannique Theresa May, le président américain Donald Trump a parlé positivement de la décision des Britanniques de quitter le l'Union européenne.

« Je pense que le Brexit est une chose merveilleuse pour votre pays. Quand il sera terminé, vous pourrez avoir votre identité, vous serez en mesure d'accueillir des personnes que vous voulez voir. Vous pourrez avoir des accords de libre-échange sans que quelqu'un vous surveille et veille à ce que vous faites », a déclaré M. Trump.

Il a ajouté que le Brexit « sera un succès incroyable, sans obligations incroyables ».

Récemment, dans une interview au Guardian, Donald Trump avait qualifié le Brexit de « chose géniale » et avait salué le Royaume-Uni comme un pays « intelligent » pour avoir décidé de quitter l'UE qui, selon lui, est dominée par l'Allemagne et est actuellement au bord de l'effondrement.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».