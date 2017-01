Entretien téléphonique samedi 12h entre Poutine et Trump

D'après son agenda, le président américain Donald Trump envisage de mener des négociations téléphoniques avec le président russe Vladimir Poutine ce samedi à 12 heures (heure de Washington) depuis le Bureau ovale, a annoncé une source au sein de la Maison Blanche.

Il a également indiqué qu'avant cela, le président comptait joindre le premier ministre japonais Shinzō Abe et la chancelière allemande Angela Merkel. Après avoir passé un coup de fil à Vladimir Poutine, poursuit la source, M. Trump envisage de téléphoner au président français François Hollande et au premier ministre australien Malcolm Turnbull.

Rappelons que vendredi dernier, le porte-parole du chef d'État russe, Dmitri Peskov, a confirmé que les négociations téléphoniques entre les deux présidents étaient prévues pour samedi prochain, 28 janvier. De son côté, le vice-président américain, Mike Pence, s'est engagé à rejoindre les négociations.

Concernant l'ordre du jour, le Kremlin s'attend à ce qu'un large éventail de problèmes soit discuté lors de l'entretien, y compris la crise syrienne et la question ukrainienne.

© AFP 2016 Ed Jones Nucléaire nord-coréen: Trump annoncera-t-il des propositions «inattendues»?

Au cours de sa campagne électorale M. Trump avait déclaré à plusieurs reprises qu'il allait essayer de « s'entendre » avec Moscou. Le 20 janvier, il a été investi 45e président américain. Dans son discours d'investiture, Donald Trump a annoncé que les États-Unis avaient l'intention de « renforcer les alliances existantes et d'en créer d'autres pour unir le monde civilisé dans la lutte contre le terrorisme islamique radical ».

