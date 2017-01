France, USA et Royaume-Uni mèneront un exercice militaire au large de l'Iran

© AP Photo/ Ebrahim Noroozi L'Iran résolu à tenir des exercices militaires à grande échelle

L'exercice baptisé Unified Trident, auquel participeront la France, les États-Unis et le Royaume-Uni et qui simulera une confrontation avec la République islamique, vise à « renforcer les capacités mutuelles des armées », ainsi qu'à « améliorer leur compétence tactique et renforcer les partenariats pour assurer la libre circulation des biens et la liberté de navigation », selon le commandement central des forces navales américaines.

L'exercice se déroulera près de la côte de Bahreïn et impliquera des porte-avions, des destroyers et des frégates, rapporte le site Middle East Eye.

Par le passé, l'Iran et la marine américaine se sont affrontés à plusieurs reprises dans le golfe Persique et dans le détroit d'Ormuz. Plus tôt au mois de janvier, un navire de la marine états-unienne, l'USS Mahan, a tiré trois coups de feu sur un groupe de navires iraniens qui s'approchaient du destroyer dans le détroit d'Ormuz.

Le détroit d'Ormuz est une voie étroite reliant le golfe Persique à la mer d'Indonésie par laquelle passe 20 % de l'approvisionnement en pétrole du monde.

