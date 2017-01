Mark Zuckerberg préoccupé par les initiatives de Trump concernant les réfugiés

Le fondateur du réseau social Facebook Mark Zuckerberg a critiqué les initiatives du président américain Donald Trump en matière de contrôle de l'immigration, annoncent les médias mainstream.

« Tout comme nombre d'entre vous, je suis préoccupé par les conséquences des récents décrets signés par le président Trump », a écrit M. Zuckerberg sur sa page Facebook.

Il a raconté que ses arrière-parents étaient d'origine allemande, autrichienne et polonaise, alors que les parents de sa femme Priscilla Chan étaient arrivés de la Chine et du Vietnam.

« Les États-Unis sont un pays d'immigrés et nous devons en être fiers », a assuré le créateur de Facebook.

Selon lui, les autorités feraient mieux de concentrer leurs efforts sur « ceux qui représentent vraiment une menace, laissant par ailleurs la porte ouverte aux migrants et à ceux qui ont besoin d'être secourus ».

Auparavant, il a été annoncé que Mark Zuckerberg voulait se porter candidat à l'élection présidentielle. Toutefois, le fondateur de Facebook a catégoriquement démenti les bruits à ce sujet par un non formel.

© AFP 2016 CHANDAN KHANNA Mark Zuckerberg viserait-il la Maison Blanche ?

Le nouveau chef d'État américain a signé vendredi un document intitulé « Protéger la nation contre l'entrée de terroristes étrangers aux États-Unis ». Un décret qui vise à geler pour quatre mois le programme d'accueil de réfugiés et à interdire l'entrée sur le territoire américain aux ressortissants de plusieurs pays musulmans. Selon Reuters, il s'agit de l'Irak, de l'Iran, de la Libye, de la Somalie, du Soudan et du Yémen. L'entrée des refugiés syriens quant à eux est suspendue pour une période indéterminée.

