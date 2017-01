40 militaires turcs demandent l'asile politique à l'Allemagne

Six mois après le coup d'État avorté, près de 40 militaires turcs servant sur les bases de l'Otan en Allemagne ont demandé l'asile politique aux autorités de ce pays, annonce le journal Der Siegel.

Selon ce dernier, les militaires ont demandé l'asile politique parce qu'ayant fait l'objet d'une « purge » en Turquie ils avaient été obligés d'abandonner leurs postes au sein de l'Otan.

Selon l'un des 40 militaires, « ils n'éprouvent aucune sympathie envers les putschistes ».

« Les soldats ayant fait l'objet des purges ont tous un trait commun : ils ont tous réussi dans la vie, ils sont tournés vers l'Occident et ils prônent un État laïque », a précisé un interlocuteur du journal.

« Il n'y a aucun doute que l'on ne pourrait pas rendre ces soldats à la Turquie. Là-bas, ils iront tout de suite en prison », a déclaré le député du Parlement, un expert de la sécurité intérieure Stephan Mayer.

La chancelière allemande Angela Merkel doit se rendre en Turquie jeudi 2 février.

Le 26 janvier 2017, la Cour suprême grecque a refusé d'extrader vers la Turquie six des huit militaires qui avaient demandé un asile politique suite au coup d'État avorté en Turquie les 15 et 16 juillet 2016.

Les juges de la Cour ont suivi les réquisitions du parquet qui s'était prononcé 10 jours auparavant contre l'extradition des militaires turques en soulignant l'absence en Turquie de garanties d'un jugement juste et équitable. Lors des auditions, les procureurs ont également exprimé leur certitude qu'en Turquie ces militaires seraient soumis à la torture et probablement exécutés.

