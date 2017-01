Des photos inédites de l’URSS publiées par un historien US

Un millier de photos uniques des années 1950 prises dans les rues de plusieurs villes soviétiques — à Moscou, à Saint-Pétersbourg (Leningrad), à Mourmansk et à Yalta, en Crimée — se trouvaient dans les archives d'un ex-diplomate américain, Martin Manhoff, a annoncé Douglas Smith, un historien qui étudie ces archives.

Mourmansk

Une rue au centre de Kiev

Martin Manhoff a travaillé à l'ambassade des États-Unis à Moscou entre février 1952 et juin 1954 avant d'être expulsé pour espionnage, selon M.Smith.

La rue Guertsen (Herzen), au centre de Moscou

Le diplomate a apparemment beaucoup aimé voyager et photographier la vie quotidienne des Soviétiques.

Des enfants dans le parc Kolomenskoïe, à Moscou.

Kiev après une forte pluie

L'historien a découvert ces clichés en couleur dans la maison de M. Manhoff après son décès.

Un enfant en face du monastère du Sauveur (Novospasski) de Moscou

M. Smith s'est chargé de répertorier et de numériser les archives du diplomate.

Le parc Ostankino, à Moscou.

Le domaine de Kouskovo, à Moscou.

Il a publié plusieurs photos sur sa page Facebook, annonçant qu'il disposait en outre d'une vidéo de 15 minutes filmée depuis l'ambassade américaine pendant les obsèques de Joseph Staline en 1953.

À l'époque, l'ambassade des États-Unis était située en face du Kremlin et de la place Rouge où le cortège funèbre devait acheminer la dépouille de Joseph Staline.

