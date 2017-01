Une enseignante US suspendue après avoir imité l'assassinat de Trump

© AFP 2016 JIM WATSON Donald Trump redécore le Bureau ovale à son goût

Payal Modi de l'Adamson High School (Dallas, Texas) a publié sur son compte Instagram un enregistrement qui la montrait en train de tirer sur l'image du nouveau président américain avec un pistolet à eau tout en criant « Die ! » (« Meurs! « ).

Les autorités éducatives de la région ont réagi avec prudence à l'escapade de Mme Modi : l'enseignante s'est vu communiquer sa mise en congé administratif, et une enquête a été ouverte pour vérifier ses motifs, a fait savoir un porte-parole du district scolaire concerné cité par Fox News

Sur le site officiel de la chaîne de télévision, l'observateur Todd Starnes a indiqué que le geste de la professeure était « pour le moins troublant » et constaté que certains « professeurs libéraux » aux États-Unis étaient « devenus fous » depuis l'élection du candidat républicain à la présidence.

