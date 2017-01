Iran: le décret anti-terroriste de Trump est un «grand cadeau aux extrémistes»

Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a qualifié le décret du président américain Donald Trump interdisant l'entrée aux États-Unis de ressortissants de sept pays majoritairement musulmans, dont l'Iran, de « grand cadeau aux extrémistes ».

Le décret du président américain « sera perçu dans l'histoire comme un grand cadeau aux extrémistes et à leurs protecteurs », a écrit le ministre sur son compte Twitter.

Mohammad Javad Zarif a ajouté, dans un second tweet, que « cette discrimination collective aidait les terroristes à recruter en creusant la fracture initiée par les démagogues extrémistes », alors que « la communauté internationale a besoin de dialogue et de coopération pour s'en prendre aux racines de la violence et de l'extrémisme », notamment au Proche-Orient.

© REUTERS/ Kevin Lamarque Trump gèle le programme d’accueil des réfugiés

Samedi, l'Iran a décidé d'appliquer le principe de réciprocité après l'annonce du décret de Washington. Toutefois, les Américains déjà détenteurs de visas iraniens seront toujours autorisés à entrer en Iran.

« À la différence des États-Unis, notre décision n'est pas rétrospective. Tous ceux qui disposent de visas iraniens valables seront accueillis chaleureusement », a signalé le ministre iranien.

Donald Trump a signé vendredi un décret pour interdire pendant trois mois l'entrée aux États-Unis de ressortissants de sept pays musulmans, soit l'Irak, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen.

