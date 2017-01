L’ambassade russe à Londres convainc la BBC de falsification de faits

L'ambassade de Russie à Londres a accusé la BBC britannique de propager de fausses informations sur l'attitude de Moscou envers l'opposition syrienne.

« Post-vérité de la BBC : en réalité, la Russie distingue les terroristes de l'authentique opposition syrienne — regardez les pourparlers à Astana. Droit au mensonge ?! », dit le communiqué publié sur le compte Twitter de l'ambassade russe.

BBC post-truth: Russia does distinguish between terrorists and bona fide armed Syrian opposition — see Astana talks. Licensed to lie?! pic.twitter.com/pQdxIvyN0X — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 29 января 2017 г.

​La représentation diplomatique russe au Royaume-Uni l'a publié après l'apparition sur le site de la BBC d'un article sur l'entretien téléphonique entre les présidents russe et américain, Vladimir Poutine et Donald Trump, qui avaient évoqué entre autres la situation au Proche-Orient.

« La Russie qualifie de terroristes tous les insurgés anti-Assad en Syrie. Néanmoins, la précédente administration des États-Unis soutenait certains groupes d'insurgés modérés opposés au président Bachar el-Assad », lit de l'article sur le site de BBC.

Les présidents russe et américain, Vladimir Poutine et Donald Trump, ont eu samedi leur premier entretien téléphonique depuis l'investiture de M.Trump. Ils ont passé en revue un large éventail de problèmes relevant des relations bilatérales et internationales. Moscou compte sur une nouvelle alliance contre l'ennemi commun qu'est le terrorisme, ce que la précédente administration américaine refusait de faire malgré les multiples invitations de la Russie.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »