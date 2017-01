Donald Trump raciste? Un faux mis en circulation par des médias engagés

Nombreux sont les personnes qui accusent de racisme le nouveau président américain Donald Trump, bien qu'il n'ait jamais appelé à la discrimination des gens selon la couleur de leur peau, a déclaré lors de débats sur la chaîne de télévision RT le pasteur afro-américain Mark Burns.

« Donald Trump n'est pas raciste (…) Dans notre société le terme de racisme est employé à n'importe quelle occasion. Si quelqu'un par exemple n'est pas d'accord avec nous, on n'hésite pas à le taxer de racisme », a indiqué M. Burns.

Et d'ajouter que le nouveau président des États-Unis était présenté comme raciste par les médias, alors que les gens ne faisaient que répéter ce qu'ils lisaient dans les journaux ou entendaient à la télévision.

« En effet, les personnes qui n'ont jamais rencontré Donald Trump, qui n'ont pas échangé deux mots avec lui et ne se sont même jamais retrouvées dans les mêmes locaux avec lui le regardent souvent avec les yeux des médias qui en dressent un faux tableau », a expliqué le pasteur.

Selon ce dernier, les vrais racistes ne peuvent que s'en réjouir.

Lorsque l'animateur des débats a expliqué qu'il serait bon que M. Trump déclare haut et fort qu'il n'est pas raciste, le pasteur a répliqué que le président l'avait dit et répété à plusieurs reprises, mais que les médias persévéraient à le présenter sous un tout autre jour.

Encore lors de sa campagne présidentielle, le milliardaire new-yorkais signalait qu'Hillary Clinton et son parti avaient trompé les Noirs américains sur son compte, en l'accusant à tort de racisme.

« Quand les politiques démocrates échouent, ils en viennent à cet argument fatigué : "Vous êtes raciste, vous êtes raciste, vous êtes raciste" », avait notamment déclaré Donald Trump lors d'un meeting à Manchester, dans l'État du New Hampshire.

