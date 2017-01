Boris Johnson pique une colère: Zakharova annonce un concours de caricatures

Récemment, le journal Daily Mail a rapporté que le ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson avait « piqué une colère » en raison de l'invitation de Maria Zakharova à une réception à la Chambre des communes. Une information qui n'a pas manqué de faire réagir la porte-parole officielle du ministère russe des Affaires étrangères…

« Le journal a consacré une page entière à ce sujet brûlant. J'imagine ce qui se serait passé si j'y étais allée. Bien sûr cela ne manque pas d'air. Londres est devenu depuis longtemps un refuge pour les canailles, comme les terroristes rescapés, les oligarques en fuite et les fonctionnaires corrompus. Et cette fois, c'est une invitation qui les indigne. La démocratie, en somme », a écrit Maria Zakharova sur sa page de Facebook.

Et d'ajouter : « J'annonce un concours de caricatures sur le thème "Boris Johnson en colère à cause de l'invitation de Maria Zakharova à la réception à la Chambre des communes". Le gagnant obtiendra un prix».

L'événement était organisé par un député du Parti conservateur britannique Daniel Kawczynski, connu pour ses appels à abandonner la politique de diabolisation de la Russie.

Bien que le Daily Mail indique que le premier ministre britannique ait « piqué une colère » à cause de l'invitation Maria Zakharova à la réception, il ne publie pas de citations concrètes de Boris Johnson à ce sujet.

