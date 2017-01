Tandem Russie-USA contre Daech: un potentiel illimité, selon Moscou

Moscou voit des possibilités pratiquement illimitées à une éventuelle coopération avec Washington dans la lutte contre Daech, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Pourtant, tout dépendra de la volonté politique des deux parties, selon le ministre.

« En ce qui concerne les formes possibles de la coopération avec les États-Unis dans la lutte contre Daech (…), j'y vois des possibilités presque illimitées en cas de volonté politique et de disposition de nos militaires à transformer cette volonté en accords concrets, en actions concrètes », a déclaré Sergueï Lavrov lors d'une conférence de presse.

La coopération entre la Russie et les États-Unis dans la lutte contre le terrorisme représente une priorité absolue pour les deux pays sur la scène internationale, ce qui a été confirmé clairement au cours d'une conversation téléphonique entre les deux présidents tenue le 28 janvier. Néanmoins, selon Sergueï Lavrov, le travail sur les problèmes communs n'a pas encore commencé.

Selon le ministre russe, la coopération entre les deux pays devrait être régulière dès la formation du cabinet de Donald Trump.

« Nous réaliserons les ententes qui ont été conclues le 28 janvier lors de l'entretien téléphonique », a ajouté le chef du ministère russe des Affaires étrangères.

La situation en Syrie, en Ukraine, le programme nucléaire iranien, la situation autour de la péninsule de Corée et la lutte contre le terrorisme ont été samedi au centre du premier entretien tenu entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump depuis l'investiture de ce dernier à la présidence, le 20 janvier dernier.

Les deux présidents se sont mis d'accord sur le lancement de consultations en vue de fixer une date et un lieu pour leur rencontre bilatérale. Ils ont également décidé d'organiser des rencontres régulières.

Vladimir Poutine et Donald Trump se sont prononcés pour la coordination des efforts de Moscou et de Washington visant à détruire le groupe terroriste État islamique (Daech) et les autres terroristes en Syrie.

