Israël applique la «politique Trump» à ses frontières depuis des décennies

Le décret de Donald Trump portant officiellement sur la « protection de la nation contre l'entrée de terroristes étrangers », qui suspend notamment l'accueil de réfugiés sur le territoire US pendant 120 jours, a suscité une vague de protestations à travers le pays. Or, une situation quasi similaire existe depuis 1948 au Proche-Orient, où les autorités israéliennes interdisent aux réfugiés palestiniens de pénétrer à l'intérieur des Territoires palestiniens occupés ou d'Israël lui-même.

Plus récemment, l'État hébreu a adopté des décrets pour empêcher les Palestiniens ayant une citoyenneté israélienne de bénéficier du regroupement familial. Comparé aux mesures prises par Israël en vue de contrer l'arrivée de Palestiniens sur son sol, le décret signé par le nouveau locataire de la Maison Blanche semble un peu pâle.

Dans le même temps, le projet de mur que Donald Trump promet de construire à la frontière entre les États-Unis et le Mexique ne serait-il pas inspiré par la fameuse barrière de séparation entre Israël et la Cisjordanie longue de plus de 700 kilomètres ? En cours d'édification depuis l'été 2002, elle a pour objectif déclaré de protéger la population israélienne en empêchant physiquement toute « intrusion de terroristes palestiniens ».

En octobre 2003, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution condamnant la construction d'un « mur » empiétant sur le « territoire palestinien occupé ». Un an plus tard, la Cour internationale de justice a jugé illégale la construction du mur et exigé son démantèlement, mais l'État israélien n'a jamais suivi cet arrêt et, de toute évidence, ne compte pas le faire.

