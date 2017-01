Une fosse commune avec des corps d’enfants et de vieillards découverte à Mossoul

Effrayante découverte de l'armée irakienne. Une fosse commune contenant les corps de 27 personnes, dont des enfants et des vieillards a été découverte dans le nord de Mossoul, annonce la télévision irakienne se référant à des sources au sein de l'armée.

« Près de la région d'Al-Kubba, l'armée a découvert une fosse commune avec 27 corps de vieillards, de jeunes hommes et d'enfants présentant des marques de torture », a indiqué la source.

Selon elle, les militaires ont également retrouvé des papiers d'identité près de la plupart des corps ce qui a permis de remettre les restes à leurs proches.

L'armée irakienne a lancé une opération d'envergure visant à reprendre la ville de Mossoul, la deuxième plus grande ville d'Irak, en octobre 2016. À l'heure actuelle, l'ouest de Mossoul est toujours contrôlé par Daech. D'après l'Onu, près de 750 000 civils se trouvent toujours dans ce secteur.

