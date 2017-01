Trump envisage de faire sortir les USA de l’Accord de Paris sur le climat

Myron Ebell, le directeur de l'EPA, a déclaré que le président américain envisageait de retirer les États-Unis de l'Accord de Paris sur le climat.

Cependant, à la question de savoir quand est-ce que cela pourrait se passer, Myron Ebell, cité par Reuters, a fait remarquer qu'il « n'en avait aucune idée ».

Selon lui, Trump « peut le faire demain dans le cadre d'un ensemble général de décrets ou dans le cadre d'un ensemble de documents plus large ».

Au cours de la course présidentielle, Donald Trump a déclaré qu'il était nécessaire de revoir l'Accord de Paris sur le climat. Selon lui, les actions des autorités américaines dans le domaine de l'écologie ont influencé d'une manière négative le domaine énergétique du pays. En outre, durant sa campagne, Trump a promis le retour du secteur énergétique pour favoriser l'emploi dans le pays, y compris dans le secteur du charbon et du forage gazier. Après l'élection, Trump a déclaré qu'il n'avait pas encore déterminé s'il fallait retirer son pays de l'Accord de Paris ou non.

