Damas prêt à des consultations avec Moscou sur son projet de Constitution

Damas est prêt à mener des consultations avec Moscou sur le projet de Constitution syrienne, proposé par la Russie, a indiqué lundi à Sputnik l'ambassadeur syrien dans la capitale russe, Riad Haddad.

« Nous n'avons toujours pas reçu de réaction de notre gouvernement, mais, en tant que représentants de Damas, nous avons pris à nos amis russes ce projet pour étudier les propositions qu'il contient en vue d'ultérieures consultations », a déclaré le diplomate.

© Sputnik. Mikhail Voskresensky Astana dévoile les détails des pourparlers sur la Syrie

C'est ainsi qu'il a répondu au journaliste de l'agence qui lui avait demandé de confirmer les informations parues dans certains médias, selon lesquelles il ne s'agit pas d'acceptation intégrale par Damas des idées proposées par Moscou sur la future Constitution syrienne.

Critiqué par certains médias pour avoir avancé un projet de Constitution inadapté aux besoins des Syriens, Moscou a rétorqué qu'il ne s'agissait que d'un ensemble d'idées en vue d'amorcer le dialogue.

« Le projet de Constitution syrienne proposé par la Russie est un ensemble d'idées pour la discussion, personne ne contraindra les Syrien à l'adopter, c'est aux Syriens de décider de tout », a notamment déclaré en amont la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova.

Selon la diplomate, Moscou voudrait tout simplement que les Syriens aient entre les mains un projet de Constitution au lieu d'armes, un projet qui servirait de point de départ pour les discussions ultérieures.

Moscou ne cesse de répéter que c'est au peuple syrien de former sa nouvelle Constitution, alors que le projet proposé par la Russie n'est qu'un repère.

Appelées à permettre à la Syrie de retrouver la paix et la stabilité et de relancer enfin un dialogue qui associe tous les Syriens, les négociations se sont déroulées les 23 et 24 janvier à Astana, au Kazakhstan, avec la participation des délégations russe, iranienne, turque et en présence de l'ambassadeur américain et de l'émissaire des Nations unies pour la Syrie, Staffan de Mistura. Moscou y a remis aux participants le projet de Constitution syrienne, document élaboré par des experts russes.

