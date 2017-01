Immigration: Trump limoge la ministre de la Justice par intérim

Le président américain Donald Trump a limogé la ministre de la Justice par intérim Sally Yates, cette dernière ayant refusé d'appliquer son décret controversé sur l'immigration.

Cette fonctionnaire de l'ancienne administration Obama qui assurait l'intérim du ministre de la Justice, avait ordonné aux procureurs de ne pas défendre le décret de M. Trump, relate l'AFP.

« La ministre intérimaire, Sally Yates, a trahi le département de la Justice en refusant d'appliquer un décret destiné à protéger les citoyens des États-Unis », a déclaré lundi la Maison blanche dans un communiqué.

Sally Yates, qui était numéro deux du ministère sous l'administration Obama, avait mis en doute dans une note interne la légalité du décret.

« Pendant toute la période où je suis ministre par intérim de la Justice, le ministère de la Justice ne présentera pas d'arguments pour défendre le décret présidentiel, sauf si je finis par être convaincue qu'il est approprié de le faire », avait déclaré Mme Yates.

© AP Photo/ Matthias Schrader Trump monte au créneau pour défendre sa politique migratoire

Le décret controversé interdit temporairement l'entrée aux États-Unis des ressortissants de sept pays à majorité musulmane et suspend l'accueil de réfugiés de Syrie pour une durée indéterminée. D'autres pays sont également visés par cette dernière mesure pour 120 jours. L'exécutif déclare vouloir ainsi empêcher l'entrée dans le pays de terroristes islamiques radicaux.

