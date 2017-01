Le Maroc réintègre (enfin) l'Union africaine

© AFP 2016 Fadel SENNA Le Maroc interdit la burqa : réactions partagées

Les chefs d'État de l'Union africaine (UA) ont décidé lundi de réintégrer le Maroc, qui avait quitté l'organisation en 1984 pour marquer son désaccord sur le dossier du Sahara occidental, ont annoncé plusieurs présidents africains réunis en sommet à Addis-Abeba.

Selon le président sénégalais Macky Sall et le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek, 39 chefs d'États (sur 54 pays) se sont prononcés pour le retour du royaume chérifien au sein de l'UA.

« Plus de 39 pays sur les 54 que compte notre organisation ont donné leur feu vert au retour du Maroc », a déclaré à la presse le président sénégalais.

La présidente du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, a également confirmé que « la majorité des États membres avait accepté la demande du Maroc de réintégrer l'Union africaine. »

Le Maroc avait quitté l'UA en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraouie démocratique proclamée par le Front Polisario au Sahara occidental, un territoire que Rabat considère comme sien.

Mais le Maroc a annoncé en juillet sa volonté de réintégrer l'organisation et le roi Mohammed VI, présent à Addis-Abeba, a multiplié ces derniers mois les visites officielles pour rallier les soutiens. La demande du Maroc a toutefois suscité l'opposition de soutiens de longue date de la République arabe sahraouie démocratique.

Ainsi, 12 pays dont plusieurs poids lourds du continent comme le Nigeria, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Kenya ou l'Angola avaient tenté de contrecarrer la réadmission sur des bases juridiques, en estimant que le Maroc « occupe une partie du territoire d'un État membre » en référence au Sahara occidental.

