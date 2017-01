Cap sur l'indépendance: le Kurdistan irakien tente de surmonter ses divisions

© Sputnik. Hikmet Durgun À quelques pas de la réunification du Kurdistan?

Selon le conseiller du chef du parlement du Kurdistan irakien, Tarik Jaugar, tous les efforts du gouvernement régional sont axés sur le rapprochement entre les différents partis, en premier lieu entre les deux principales forces politiques: le Parti démocratique du Kurdistan (PDK) irakien à Mossoul et l'Union patriotique du Kurdistan (UPK).

Selon l'expert, les principaux partis politiques kurdes mènent à l'heure actuelle des négociations. En outre, ils ont déjà organisé plusieurs rencontres.

« Nous espérons que tous les efforts mis en œuvre seront couronnés de succès et parviendront à la réconciliation rapide des forces régionales, à la réouverture des institutions officielles. C'est le peuple qui souffre le plus des conflits politiques », a déclaré Tarik Jaugar à Sputnik.

L'objectif principal qui se dresse devant les forces politiques kurdes, c'est la conception d'une nouvelle politique qui permettrait d'unir toutes les forces du parlement kurde et celles qui n'en font pas partie.

Tarik Jaugar indique que la chose la plus importante pour le Kurdistan est de choisir sa voie historique et le système politique correspondant. C'est pourquoi, selon l'expert, toutes les forces politiques devraient abandonner leurs différends et leurs griefs réciproques dans l'intérêt de la région.

Après la victoire sur Daech, le Kurdistan voudra réexaminer ses relations avec le gouvernement irakien, ce qui ne sera possible que s'il est uni, estime l'analyste.

