Le niqab et la burqa désormais interdits en Autriche

D’après le quotidien britannique Telegraph, le port du vêtement qui masque entièrement le visage sera interdit dans les écoles, les tribunaux et d’autres lieux publics. Avant d’adopter la loi, le Parti populaire autrichien (ÖVP) et le Parti social-démocrate d'Autriche (SPÖ) ont conclu un accord visant à faire baisser la popularité du Parti de la liberté d’Autriche (FPÖ) à la veille des élections parlementaire de 2018. © AFP 2016 Tony Karumba Aux Pays-Bas, le port de la burqa ou du niqab coûtera désormais 405 EUR

Il est à noter que les nouvelles règles, qui entreront en vigueur en l’espace de 18 mois, concernent non seulement les femmes mais aussi les hommes dont le vêtement diffère parfois de celui de la population ce qui provoque des conflits avec les extrêmes droites. En plus, tous les migrants, pour ne pas être expulsés du pays, doivent signer « le contrat d’intégration » et « l’énoncé des valeurs ».

Outre la France où la burqa et le niqab sont interdits dans la rue depuis 2010, différentes formes du voile intégral sont bannies aux Pays-Bas, en Belgique et en Suisse.

