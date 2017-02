Palmyre: l’armée syrienne repousse Daech à 25 km de la base aérienne T-4

L'armée syrienne manifeste de nouvelles avancées près de la ville de Palmyre. Selon la chaîne de télévision Al Mayadeen, les forces gouvernementales syriennes sont parvenues à reprendre le contrôle sur une zone de 25 kilomètres de profondeur de la ligne de front, au sud de la base aérienne T-4, et de 25 kilomètres le long de la ligne de front.

Depuis deux semaines, l'armée de la République arabe syrienne poursuit sa contre-offensive en direction de la ville de Palmyre, dans la province de Homs. Ces 24 dernières heures, elle a réussi à regagner le contrôle de plusieurs zones.

Mi-décembre 2016, après deux semaines d'attaques ininterrompues, les terroristes de Daech ont de nouveau repris le contrôle de la ville ancienne de Palmyre. Ils se sont emparés de la cité antique et de ses monuments historiques inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco.

Dans la deuxième moitié du décembre 2016, les terroristes se sont approchés de la base aérienne T-4 située entre Homs et Palmyre. Les djihadistes ont lancé plusieurs assauts contre la base aérienne mais n'ont pas réussi à l'occuper. Mi-janvier, les forces gouvernementales sont passées à l'offensive pour faire avancer le front vers l'est.

