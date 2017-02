Donbass: l’armée ukrainienne pourrait à nouveau être encerclée

Selon Alexandre Matiouchine, porte-parole de la milice populaire de la République populaire de Donetsk (DNR), les forces militaire de l'Ukraine pourraient se retrouver encerclées en cas de l'assaut d'Avdeïevka, dans un triangle situé entre Gorlovka, l'aéroport de Donetsk et Iassinovataïa, où sont concentrés un grand nombre de soldats et de blindés.

Pourtant, il précise que ce ne serait qu'une réponse au pilonnage incessant que les civils de la république subissent de la part de l'armée ukrainienne.

Selon lui, suite au bombardement, les habitants d'Avdeïevka sont déjà privés d'eau chaude et d'électricité. Plusieurs obus sont tombés dans une école maternelle à Makeïevka.

Depuis le 29 janvier, la situation sur la ligne de contact dans le Donbass s'est aggravée. Selon les chiffres du commandement opérationnel de la DNR, les 30 et 31 janvier, les militaires ukrainiens ont bombardé la république à 2 411 reprises, les tirs ont fait six morts et 13 blessés. De son côté Kiev a reconnu aujourd'hui que les militaires ukrainiens mènent une offensive dans le Donbass.



